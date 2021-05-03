Между РФ и Венесуэлой открылось прямое авиасообщение

Министр туризма Венесуэлы Али Падрон сообщил, что первый перелет состоялся при полном соблюдении санитарной безопасности. Рейс был выполнен авиакомпанией Conviasa.



Уточняется, что на борту самолета находилось около 90 человек, среди которых, в частности, журналисты, инвесторы и блогеры.



Как пишет агентство, ссылаясь на венесуэльское министерство туризма, планировалось запустить два маршрута: Каракас - Москва (продолжительность 11 часов) и Нуэва-Эспарта - Москва (продолжительность 13 часов). Отмечается, что рейсы могут быть использованы в коммерческих целях предпринимателями для перевозки товаров.

