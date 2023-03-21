Между Москвой и Симферополем запустят два дополнительных поезда
Между Москвой и Симферополем запустят два дополнительных поезда, сообщили в пресс-службе пассажирского перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Продажи билетов на поезда № 175/176 и № 177/178 будут открываться за 90 дней до их отправления.
Продажи билетов стартуют во вторник, кроме билетов с питомцами - они будут доступны к приобретению в среду, 22 марта.
Ранее эксперты назвали Крым бюджетной альтернативой отдыха в Турции. Эксперс также дала совет россиянам заранее бронировать билеты.
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