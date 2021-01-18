Мэтт Деймон получил роль в новом фильме о Торе

Голливудский актер Мэтт Деймон прилетел в Австралию, чтобы принять участие в съемках нового фильма о боге грома. Об этом пишет австралийское издание австралийский новостной портал News.com.au. Новую серию о Торе назовут «Тор: Любовь и гром». Уже известно, что главные роли в фильме исполнят Крис Хемсворт и Натали Портман, говорится в статье.

Пока у журналистов издания нет информации, кого сыграет Мэтт Деймон в новом фильме от студии Marvel. Напомним, что актер уже участвовал в фильмах о боге грома. В картине «Тор: Рагнарек» Мэтт Деймон появился на несколько секунд в образе актера, изображающего Локи в театральной постановке в Асгарде.

Издание предполагает, что на этот раз роль будет не такая маленькая, поскольку сейчас Деймон сидит на обязательном двухнедельном карантине. Ради мимолетного появления на экране актер вряд ли стал бы терять столько времени. отмечается в статье.

