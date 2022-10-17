Мetro восстановила работу магазинов в России

Торговые центры Меtro возобновили работу после временных технических сбоев в IT-структуре, сообщает пресс-служба ритейлера.

В Москве произошел сбой в работе четырех участков линий метро

В сообщении говорится, что причины технического сбоя выясняются.

«Заказ через приложение и онлайн-магазин временно недоступны, но вы можете беспрепятственно осуществлять заказы продуктов Metro через приложение и интернет-магазин СберМаркет», - добавили в компании.

Ранее сбой зафиксирован в работе мобильного приложения Сбербанка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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