Мetro восстановила работу магазинов в России
Торговые центры Меtro возобновили работу после временных технических сбоев в IT-структуре, сообщает пресс-служба ритейлера.
В сообщении говорится, что причины технического сбоя выясняются.
«Заказ через приложение и онлайн-магазин временно недоступны, но вы можете беспрепятственно осуществлять заказы продуктов Metro через приложение и интернет-магазин СберМаркет», - добавили в компании.
Ранее сбой зафиксирован в работе мобильного приложения Сбербанка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 403 / сут.
Умерли
389 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+14 513 / сут.
- СМИ: Король Карл III продаст лучших скакунов Елизаветы II
- Гендиректор «Севмаша» рассказал о строительстве подлодок
- Путин разрешил продажу самарского актива Schneider Electric
- В правительстве Грузии не увидели необходимости отмены безвизового режима с Россией
- В Минобороны РФ и ООН допустили продление «зерновой сделки»
- Пассажирский поезд и КамАЗ столкнулись В Тамбовской области
- Захарова объяснила желание Борреля провести расследование против Ирана
- Германия ужесточила получение визы для россиян
- Украина начала переводить военную логистику на натовскую систему
- Власти Украины не рассматривают нейтральный статус страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru