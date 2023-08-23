Метро в шаговой доступности получат 450 тысяч москвичей с продлением Троицкой линии

Около 450 тысяч москвичей получат метро в шаговой доступности после второй очереди строительства Троицкой линии метро. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Жители смогут экономить на поездках около получаса.

Отмечается, что пассажиропоток на всей линии составит 1,5 миллиона москвичей. В состав участка продления войдут шесть станций, проект этого отрезка находится на финальной стадии разработки.

Троицкая линия метро улучшит транспортную обеспеченность более 1 млн человек

Ранее сообщалось, что в ходе строительства станции «Академическая» Троицкой линии Метрополитена Москвы закончен вынос инженерных коммуникаций и полностью выполнено устройство ограждающих конструкций. В июне строительная готовность станции «Новаторская» Троицкой линии метро оценивалась в 75%.

Станция "Новаторская" Троицкой ветки станет пересадочной на одноименную платформу Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, поэтому при отделке платформы используются аналогичные материалы и схожая цветовая гамма.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:СтроительствоМосковское Метро

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