Метро в шаговой доступности получат 450 тысяч москвичей с продлением Троицкой линии

Около 450 тысяч москвичей получат метро в шаговой доступности после второй очереди строительства Троицкой линии метро. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Жители смогут экономить на поездках около получаса.

Отмечается, что пассажиропоток на всей линии составит 1,5 миллиона москвичей. В состав участка продления войдут шесть станций, проект этого отрезка находится на финальной стадии разработки.