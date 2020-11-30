Троицкая линия метро улучшит транспортную обеспеченность более 1 млн человек

В Москве систему QR-кодов используют почти 10 тысяч торговых точек

В Москве сегодня завершается сезон велопроката

За первый месяц работы благотворительного сервиса на mos.ru было совершено более двух тысяч пожертвований

200 животных из тематического поезда «Хвосты и лапки» нашли в Москве новый дом

С приходом календарной зимы в Москве усилится мороз