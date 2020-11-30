Троицкая линия метро улучшит транспортную обеспеченность более 1 млн человек

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Троицкая ветка метро уже получает свои реальные очертания. По его словам, это самый большой радиус метро в Москве, его протяженность составляет порядка 40 км, на нем расположится 16 станций.

«На сегодняшний день две проходки между двумя станциями уже завершены, еще три находятся в стадии проходки», - заявил Собянин в ходе осмотра строящейся станции «Славянский мир», отметив, что завершены они будут в будущем году.

Собянин рассказал о планах по развитию наземного метро

В свою очередь руководитель АО «Управление развития строительных технологий» (УРСТ) Дмитрий Герасимов сообщил, что полностью проходческую работу ветки метро планируется завершить к концу 2021 года.

Троицкая линия пройдет от станции МЦК «Крымская» до города Троицка, она обеспечит метро жителей Новой Москвы, сообщили в пресс-службе мэрии и правительства столицы.

Новая ветка призвана уменьшить нагрузку на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской веток подземки, а также сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающим трассам.

Ввод участков Троицкой линии от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки» запланирован на 2023-2024 года.

Строящаяся станция «Славянский мир» расположена на 42 километре внешней стороны МКАД, на территории поселения Мосрентген.

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ФОТО: РИА Новости
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