Метро поможет «Шереметьево», или Чип и Дейл спешат на помощь

Помощь аэропорту, в котором с минувших выходных наблюдаются серьезные проблемы с обработкой и выдачей багажа авиапассажирам, предложили Московский метрополитен и компания «Аэрофлот», - сообщили «Интерфаксу» в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. Сбои в системе выдачи багажа начались 31 мая. Пассажиры, прибывавшие в «Шереметьево», жаловались, что не могли получить свой багаж в течение нескольких часов с момента прилета. В последующие дни проблема только усугубилась. Как поясняла в субботнем сообщении пресс-служба аэропорта, задержки при выдаче багажа вновь фиксируются в связи «с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон». Однако, как напоминает агентство, журналистам удалось выяснить, что корень проблемы совсем в другом: багаж просто некому обрабатывать из-за нехватки сотен грузчиков. А она, в свою очередь, образовалась в результате смены оператора этой деятельности. До мая прошлого года багаж в «Шереметьево» обрабатывался силами авиакомпании «Аэрофлот», а затем на терминале В этим занялась стопроцентная «дочка» аэропорта под названием «Шереметьево хэндлинг». И в этом году к ней перешли функции обработки багажа во всех терминалах. Почему компании не удалось набрать дополнительных грузчиков к началу высокого туристического сезона, история умалчивает.

Ответ на этот вопрос может носить сугубо предположительный характер, однако очевидно, что часть его кроется в полнейшем пренебрежении руководства компании – багажного оператора интересами пассажиров. Подтверждением этой мысли может быть хотя бы обещание нормализовать ситуацию с выдачей багажа в «Шереметьево» к концу июня (пресс-релиз предприятия от 3 июня). Из этого следует, что в течение целого месяца десятки тысяч пассажиров будут вынуждены торчать по несколько часов в помещениях, неприспособленных для нахождения в них такой массы людей в течение столь длительного времени. Собственно, тем же пренебрежением и можно объяснить, почему никто не озаботился привлечением дополнительной рабочей силы началу летнего турпотока.

Проверкой нарушений прав пассажиров при задержках выдачи багажа в «Шереметьеве», как уже говорилось, с воскресенья занимается Московская межрегиональная транспортная прокуратура. В среду Минтранс пообещал жестко отреагировать на проблемы с выдачей багажа в Шереметьево, «если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки». В пресс-службе ведомства сообщили, что министр транспорта Евгений Дитрих готов на ближайшем заседании совета директоров «Шереметьево» поставить вопрос о персональной ответственности за ситуацию со сбоем выдачи багажа в воздушной гавани. И только после этих предупреждений авторы багажного коллапса стали искать помощь. Такой вот эффективный, гуманистически ориентированный менеджмент. Но Чип и Дейл уже спешат на помощь…

