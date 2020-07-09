Метро Петербурга с 13 июля заработает в обычном графике

Петербургская подземка с 13 июля вернется к обычному графику работы после изменений, внесенных из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

Так, начиная с 13 июля станции будут работать до полуночи, как обычно. С 1 апреля и на текущий момент станции метро закрывают для пассажиров в 22.00.

Отмечается, что решение властей города согласовано с Роспотребнадзором. Между тем, усиленная дезинфекция поездов и станций будет продолжена.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о снятии с 13 июля целого ряда ограничений из-за коронавируса. В частности, отменяется запрет на очную работу образовательных учреждений, занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях, на работу школ и колледжей. Заработают детские лагеря и развлекательные центры. Также отменяется обязательный масочный режим.

