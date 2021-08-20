Метеорологи предупредили о росте температуры в Европе
Сегодня наблюдается тенденция роста температуры, как в глобальном масштабе, так и непосредственно в Европе, сообщают «Известия» со ссылкой на старшего научного сотрудника Службы по контролю изменений климата «Коперник» при Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) Фрейа Вамборга.
По его словам, последние шесть лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений. А прошлый год, по его словам, был отмечен как самый жаркий в Европе. По данным эксперта, волны тепла становятся все более частыми и интенсивными во многих частях Земли. Ситуация будет усугубляться по мере дальнейшего потепления земного шара.
Как изменился климат в России за последние тридцать лет, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что со следующего года все климатические нормы будут изменены в соответствии с данными, утвержденными Всемирной метеорологической организацией.
Метеоролог рассказал, как изменился климат в России за 30 лет
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Число пострадавших в автоаварии с маршруткой в Туве увеличилось до 10
- «Известия»: путевки в Доминикану упали до уровня туров в Турцию и Египет
- Финансовый консультант рассказал о способе сэкономить в магазине
- Метеорологи предупредили о росте температуры в Европе
- АТОР: прививка не спасет российских туристов от карантина в Таиланде
- Ливни затопили участок трассы Новороссийск - Керчь
- София Ротару прибыла в Сочи на «Новую волну – 2021»
- Названа вероятная причина переноса запуска «Союза» со спутниками OneWeb
- Назван способ превратить Марс во вторую Землю
- Зеленский считает, что «Северный поток-2» похож на плохой фильм
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru