Метеорологи предупредили о росте температуры в Европе

Сегодня наблюдается тенденция роста температуры, как в глобальном масштабе, так и непосредственно в Европе, сообщают «Известия» со ссылкой на старшего научного сотрудника Службы по контролю изменений климата «Коперник» при Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) Фрейа Вамборга.

Метеоролог рассказал, как изменился климат в России за 30 лет

По его словам, последние шесть лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений. А прошлый год, по его словам, был отмечен как самый жаркий в Европе. По данным эксперта, волны тепла становятся все более частыми и интенсивными во многих частях Земли. Ситуация будет усугубляться по мере дальнейшего потепления земного шара.

Как изменился климат в России за последние тридцать лет, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что со следующего года все климатические нормы будут изменены в соответствии с данными, утвержденными Всемирной метеорологической организацией.

Метеоролог рассказал, как изменился климат в России за 30 лет

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