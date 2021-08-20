Метеорологи предупредили о росте температуры в Европе

По его словам, последние шесть лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений. А прошлый год, по его словам, был отмечен как самый жаркий в Европе. По данным эксперта, волны тепла становятся все более частыми и интенсивными во многих частях Земли. Ситуация будет усугубляться по мере дальнейшего потепления земного шара.

Как изменился климат в России за последние тридцать лет, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что со следующего года все климатические нормы будут изменены в соответствии с данными, утвержденными Всемирной метеорологической организацией.

Метеоролог рассказал, как изменился климат в России за 30 лет

