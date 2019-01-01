Путин объяснил отмену авиапарада в Москве

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за низкой облачности не было необходимости рисковать жизнями пилотов и зрителей Парада Победы. Так глава государства прокомментировал отмену воздушной части парада Победы 9 мая в столице.

Нижние края слоистых облаков провисали над Подмосковьем на 90-150 метров над землей. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Такой высоты не хватало для сбора авиагрупп, которые должны были двигаться на Москву, где нижний слой облаков был в пределах нормы. Перепад облачности «поставил крест» на авиапараде

«Дело в том, что авиагруппы, как правило, собираются на высоте 350–400 метров, в крайнем случае могут снизиться до 300 метров, самолеты идут в сомкнутом строю, но при сложившихся погодных условиях это было небезопасно», — сообщил синоптик.

Ранее НСН опубликовала фото с репетиции авиапарада, которые 4 мая сделал фотокорреспондент Андрей Поташов.

