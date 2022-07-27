Метеоролог заявил, что аномальная жара из Европы не придет в Россию
Жаркая погода из Западной Европы не дойдет до России, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с РИА Новости.
В Европе в последнее время установилась аномальная жара, высокие температуры фиксируют в Великобритании, Греции, Испании, Германии, отмечает телеканал «360».
«Нет, она [жара] выклинилась на юго-восток Европы, на Балканы – Турция, Греция. И потом эти процессы уже закончились. Их возможное повторение будет новым процессом, который мы пока не ожидаем», — подчеркнул Шувалов.
По словам синоптика, Россию ожидает скорее «свежий атлантический бриз», пишет «Свободная пресса». Из-за надвигающегося циклона температура воздуха в Европейской России понизится.
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