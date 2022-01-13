В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за циклона

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Южно-Сахалинске из-за сильной метели. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу администрации города.

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«В городе введен режим чрезвычайной ситуации в связи с циклоном. Одна из первоочередных задач — нормализация движения по улицам города. Мобилизованы силы дорожных служб», — отмечается в сообщении.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поручил в короткий срок ликвидировать последствия непогоды, отмечает РЕН ТВ. Власти города занимаются расчисткой улично-дорожной сети, проездов к детским садам, больницам, фельдшерско-акушерским пунктам.

Ранее стало известно, что Сахалинскую область накрыл мощный циклон с обильными снегопадами и сильным ветром. Стихия оставила без электроснабжения несколько населенных пунктов региона, пишет Газета.ру.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПогодаЦиклонСахалин
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