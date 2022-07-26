Метеоролог рассказал об опасности смерчей в Краснодарском крае

По его словам, они не так опасны, как земляные, так как «не достигают той же силы» и, как правило, «разрушаются, не доходя до берега».

Эксперт отметил, что иногда водяные смерчи всё же выходят на сушу и тогда они несут в себе две опасности — мощный ветер, способный снести временные постройки, и столб воды, который обрушивается в момент угасания.

«Если вы стали свидетелем смерча, нужно остановиться на 2–3 минуты и посмотреть, куда движется смерч. Затем следует уходить от смерча перпендикулярно направлению его движения», - заключил Шувалов.

Ранее в Сочи запретили купание на пляжах из-за возможного появления смерчей над морем, сообщает RT.

