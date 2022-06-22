Смерч разрушил пирс в Сочи

В Сочи смерч вышел на береговую линию и разрушил пирс. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

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Инцидент произошел в Лазаревском районе. Отмечается, что никто из людей не пострадал.

Ранее в Сочи было распространено штормовое предупреждение. В городе 22 и 23 июня по прогнозу ожидаются сильные дожди и грозы.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Сочи
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