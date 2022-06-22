Смерч разрушил пирс в Сочи
22 июня 202220:56
В Сочи смерч вышел на береговую линию и разрушил пирс. Об этом сообщает управление МЧС по региону.
Инцидент произошел в Лазаревском районе. Отмечается, что никто из людей не пострадал.
Ранее в Сочи было распространено штормовое предупреждение. В городе 22 и 23 июня по прогнозу ожидаются сильные дожди и грозы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru