Метеоролог предупредил о дефиците осадков в ряде российских регионов
Дефицит осадков прогнозируется в некоторых регионах России в августе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
«Дефицит осадков прогнозируется в южной половине европейской территории России, собственно, на всей территории южнее Московской области, в южной половине Урала, на всем юге Сибирского федерального округа: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край», — рассказал синоптик.
При этом Вильфанд отметил, что ряд регионов, напротив, ожидает избыток осадков. Такая погода прогнозируется на севере Красноярского края и Якутии, в Забайкалье, Приморском крае.
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