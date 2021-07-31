Метеоролог предупредил о дефиците осадков в ряде российских регионов

«Дефицит осадков прогнозируется в южной половине европейской территории России, собственно, на всей территории южнее Московской области, в южной половине Урала, на всем юге Сибирского федерального округа: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край», — рассказал синоптик.

При этом Вильфанд отметил, что ряд регионов, напротив, ожидает избыток осадков. Такая погода прогнозируется на севере Красноярского края и Якутии, в Забайкалье, Приморском крае.

