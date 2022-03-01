Метеоролог посоветовал не ждать «настоящей» весны в Москве в начале марта

Как отметил синоптик, во вторник и среду в столице установится тихая и спокойная погода. Днем воздух прогреется до 1-3 градусов, ночью в Москву и область придут морозы до минус 12 градусов. Однако уже в четверг столицу своим «северным краем заденет антициклон».

«В четверг, пятницу и субботу Москва и окрестности будут ощущать влияние северной периферии циклона, который пройдет по южной части Европейской России. Он заденет нас северным краем: погода станет облачной и более ветреной, понизится атмосферное давление, пройдут осадки в виде небольшого мокрого снега. В воскресенье этот циклон уйдет. И нас опять ждет антициклон», — указал Леус.

Как отметил синоптик, столичному региону не стоит ждать «настоящей» весны в начале марта: в Москве это зимний месяц, и весенние климатические характеристики начинают проявляться только после 20 марта.

