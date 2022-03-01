Метеоролог посоветовал не ждать «настоящей» весны в Москве в начале марта
Жителей Московского региона в первых числах марта ожидает достаточно комфортная погода, среднесуточная температура будет на два-четыре градуса выше климатической нормы. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой».
Как отметил синоптик, во вторник и среду в столице установится тихая и спокойная погода. Днем воздух прогреется до 1-3 градусов, ночью в Москву и область придут морозы до минус 12 градусов. Однако уже в четверг столицу своим «северным краем заденет антициклон».
«В четверг, пятницу и субботу Москва и окрестности будут ощущать влияние северной периферии циклона, который пройдет по южной части Европейской России. Он заденет нас северным краем: погода станет облачной и более ветреной, понизится атмосферное давление, пройдут осадки в виде небольшого мокрого снега. В воскресенье этот циклон уйдет. И нас опять ждет антициклон», — указал Леус.
Как отметил синоптик, столичному региону не стоит ждать «настоящей» весны в начале марта: в Москве это зимний месяц, и весенние климатические характеристики начинают проявляться только после 20 марта.
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