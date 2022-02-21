Метеоролог рассказал, каким будет лето в Москве

Зима в Москве в текущем году не стала аномально теплой или холодной, но даже при заметном отклонении на летнюю погоду это бы сильно не повлияло. Такой прогноз озвучил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам эксперта, если смотреть на календарную зиму, то она была близка к норме. Он отметил, что в декабре температура наблюдалась ниже нормы, в январе - близко в норме, в феврале - выше нормы.



Шувалов отметил, что при холодной зиме бывает в 30% случаев бывает холодное лето, в 50% - лето нормальное, в 20% - жаркое. По его словам, сложно сказать, какая из вариаций будет летом, пишет «Вечерняя Москва».









