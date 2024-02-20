Метеоролог назвал регионы, в которых потеплеет в ближайшие дни
К концу недели тепло придет в большинство регионов Центральной России, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.
Потепление начнется 21 февраля, а в четверг-пятницу в центральных областях ожидается полноценная оттепель. На юго-западе — в Брянской, Курской, в Белгородской областях — температура воздуха может подниматься до 3-4 градусов выше ноля. А в воскресенье будет до 4-6 градусов.
В Тульской, Рязанской, Московской, Тверской областях теплая погода будет сопровождаться дождями. Во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях к концу недели ожидается небольшой мокрый снег. Будет от нуля до +1 градуса.
Ранее Вильфанд заявил, что высота сугробов в Москве 18 февраля почти достигла рекордных значений 1994 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России кулачный бой «стенка на стенку» может стать официальным видом спорта
- Стало известно, сколько уйдет времени на разминирование Авдеевки
- Метеоролог назвал регионы, в которых потеплеет в ближайшие дни
- Гагин: В подземельях коксохимического завода в Авдеевке скрываются украинские боевики
- СМИ: Путин подарил Ким Чен Ыну российский автомобиль
- СМИ: сдача Авдеевки может стать поворотным моментом для Украины
- Трамп прокомментировал смерть Навального
- СМИ: украинок планируют привлечь к допризывной подготовке
- Богомаз: Над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник
- Боррель: Евросоюз пока не договорился об использовании доходов от российских активов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru