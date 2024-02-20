Метеоролог назвал регионы, в которых потеплеет в ближайшие дни

К концу недели тепло придет в большинство регионов Центральной России, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Потепление начнется 21 февраля, а в четверг-пятницу в центральных областях ожидается полноценная оттепель. На юго-западе — в Брянской, Курской, в Белгородской областях — температура воздуха может подниматься до 3-4 градусов выше ноля. А в воскресенье будет до 4-6 градусов.

В Тульской, Рязанской, Московской, Тверской областях теплая погода будет сопровождаться дождями. Во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях к концу недели ожидается небольшой мокрый снег. Будет от нуля до +1 градуса.

Ранее Вильфанд заявил, что высота сугробов в Москве 18 февраля почти достигла рекордных значений 1994 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

