«Месяц прятался»: Отец Фриске о реакции Шепелева на ее диагноз
После того, как стало известно о диагнозе Жанны Фриске, ее супруг Дмитрий Шепелев месяц прятался и не выходил на связь, сообщил отец певицы Владимир Фриске.
По его словам, телеведущий не думал о том, как помочь жене, заботясь больше о покупке дома на Новой Риге.
«По ушам ей ездил с этим домом, у него денег не было, она за него заплатила, он обещал, что будет платить ипотеку 25 тысяч евро, а платила Жанна. Он одну проплату сделал в первый месяц», — пояснил отец исполнительницы в интервью NEWS.ru.
Ранее экс-солистка группы «Блестящие» Наталья Фриске — сестра покойной певицы Жанны Фриске сообщила о смерти двоюродной сестры Татьяны Гончаренко. Она 14 лет боролась с онкологическим заболеванием, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru