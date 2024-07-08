«Месяц прятался»: Отец Фриске о реакции Шепелева на ее диагноз

По его словам, телеведущий не думал о том, как помочь жене, заботясь больше о покупке дома на Новой Риге.

«По ушам ей ездил с этим домом, у него денег не было, она за него заплатила, он обещал, что будет платить ипотеку 25 тысяч евро, а платила Жанна. Он одну проплату сделал в первый месяц», — пояснил отец исполнительницы в интервью NEWS.ru.

Ранее экс-солистка группы «Блестящие» Наталья Фриске — сестра покойной певицы Жанны Фриске сообщила о смерти двоюродной сестры Татьяны Гончаренко. Она 14 лет боролась с онкологическим заболеванием, напоминает «Радиоточка НСН».

