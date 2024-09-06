«Место боли!»: Милонов заявил, что на месте «Крестов» должен появиться музей

«С одной стороны, эта тюрьма, которая стала для петербуржцев символом тюрьмы. Даже название «Кресты» плотно вошло в сознание людей, что это тюрьма. Все прекрасно помнят эту набережную, где Анна Ахматова вспоминала своего супруга. Для нее это было место трагедии, как и для многих петербуржцев, которые потеряли своих близких, когда их забирали в эту тюрьму. Просто развлекательный комплекс там делать безнравственно, конечно. Это место боли, место страдания, где зло соседствовало с несправедливостью. Разные люди сидели по разным поводам. Очень сложно выбрать функционал этого комплекса, чтобы он мог стать экономически интересен кому-то», - рассказал он.

Депутат уверен, что граждане не будут жить в гостинице или ужинать в ресторане не месте «Крестов».

«Вряд ли кто-то из настоящих петербуржцев будет готов провести там вечер, ужиная. Наверное, есть кто-то, кто готов жить в гостинице на месте «Крестов» или есть в ресторане в здании столовой «Крестов». Я бы сделал там музейный комплекс, хотя понимаю прекрасно, что содержание такого музея очень дорогое. Поэтому эта идея немного граничит с популизмом, потому что это дорого и для бюджета сейчас не по карману. Надеюсь, найдется какое-то приличное использование. Если сравнивать с Петропавловской крепостью, она не окрашена в такие траурные краски, потому что жестокие событие происходили давно. А для многих людей «Кресты» - это личная трагедия, трагедия их семьи. Это место, где проводил последние дни своей жизни Николай Гумилев и многие другие», - заключил собеседник НСН.

Тюремный комплекс возвели в конце XIX столетия. Здание представляет собой два крестообразных строения, а также административный корпус с церковью.

Петербургские власти неоднократно выдвигали предложения об использовании территории «Крестов»: например, в 2013 году звучала идея разместить там арт-отели, офисы, магазины, рестораны и шоурумы, но проект развития не получил. В 2021 году митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий предложил ФСИН передать «Кресты» на баланс Русской православной церкви, передает «Радиоточка НСН».

