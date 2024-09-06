«Место боли!»: Милонов заявил, что на месте «Крестов» должен появиться музей
Виталий Милонов заявил НСН, что в здании бывшей тюрьмы «Кресты» нельзя делать развлекательный комплекс.
На месте бывшей тюрьмы «Кресты» должен появиться музейный комплекс, но пока это слишком дорого для бюджета города, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Здание бывшего тюремного комплекса «Кресты» в Санкт-Петербурге выставят на аукцион, сообщает РБК со ссылкой на генерального директора «Дом.РФ» Виталия Мутко. По его словам, это произойдет до конца года. Базовая стоимость объекта составит около 1 млрд рублей, но ее могут скорректировать. Милонов отметил, что на месте тюрьмы нельзя открывать что-то развлекательное.
«С одной стороны, эта тюрьма, которая стала для петербуржцев символом тюрьмы. Даже название «Кресты» плотно вошло в сознание людей, что это тюрьма. Все прекрасно помнят эту набережную, где Анна Ахматова вспоминала своего супруга. Для нее это было место трагедии, как и для многих петербуржцев, которые потеряли своих близких, когда их забирали в эту тюрьму. Просто развлекательный комплекс там делать безнравственно, конечно. Это место боли, место страдания, где зло соседствовало с несправедливостью. Разные люди сидели по разным поводам. Очень сложно выбрать функционал этого комплекса, чтобы он мог стать экономически интересен кому-то», - рассказал он.
Депутат уверен, что граждане не будут жить в гостинице или ужинать в ресторане не месте «Крестов».
«Вряд ли кто-то из настоящих петербуржцев будет готов провести там вечер, ужиная. Наверное, есть кто-то, кто готов жить в гостинице на месте «Крестов» или есть в ресторане в здании столовой «Крестов». Я бы сделал там музейный комплекс, хотя понимаю прекрасно, что содержание такого музея очень дорогое. Поэтому эта идея немного граничит с популизмом, потому что это дорого и для бюджета сейчас не по карману. Надеюсь, найдется какое-то приличное использование. Если сравнивать с Петропавловской крепостью, она не окрашена в такие траурные краски, потому что жестокие событие происходили давно. А для многих людей «Кресты» - это личная трагедия, трагедия их семьи. Это место, где проводил последние дни своей жизни Николай Гумилев и многие другие», - заключил собеседник НСН.
Тюремный комплекс возвели в конце XIX столетия. Здание представляет собой два крестообразных строения, а также административный корпус с церковью.
Петербургские власти неоднократно выдвигали предложения об использовании территории «Крестов»: например, в 2013 году звучала идея разместить там арт-отели, офисы, магазины, рестораны и шоурумы, но проект развития не получил. В 2021 году митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий предложил ФСИН передать «Кресты» на баланс Русской православной церкви, передает «Радиоточка НСН».
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