СМИ: Петербургскую тюрьму «Кресты» выставят на аукцион

По его словам, это произойдет до конца года. Базовая стоимость объекта составит около 1 млрд рублей, но ее могут скорректировать.

Тюремный комплекс возвели в конце XIX столетия. Здание представляет собой два крестообразных строения, а также административный корпус с церковью.

Ранее во ФСИН признали, что в СИЗО-1 («Кресты-2») Санкт-Петербурга сотрудники не помешали избиению заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, в частности, телефона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

