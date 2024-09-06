СМИ: Петербургскую тюрьму «Кресты» выставят на аукцион
Здание бывшего тюремного комплекса «Кресты» в Санкт-Петербурге выставят на аукцион, сообщает РБК со ссылкой на генерального директора «Дом.РФ» Виталия Мутко.
По его словам, это произойдет до конца года. Базовая стоимость объекта составит около 1 млрд рублей, но ее могут скорректировать.
Тюремный комплекс возвели в конце XIX столетия. Здание представляет собой два крестообразных строения, а также административный корпус с церковью.
Ранее во ФСИН признали, что в СИЗО-1 («Кресты-2») Санкт-Петербурга сотрудники не помешали избиению заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, в частности, телефона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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