Мессенджер Telegram начал превращение в видеоплатформу
Мессенджер Telegram сделал первый шаг к превращению в видеоплатформу. Об этом в своем Telegram-канале заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
По его словам, видео в чатах до сих пор появлялись в том формате, в котором были загружены. Пользователи при этом часто были вынуждены скачивать гигабайты для просмотра короткого ролика.
Теперь, по словам Дурова, серверы мессенджера станут сжимать популярные видеоролики в различные варианты качества, оптимизировать их и самостоятельно выбирать наиболее подходящее качество, исходя из скорости соединения.
Ранее суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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