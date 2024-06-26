Мессенджер ICQ завершил работу

Мессенджер ICQ официально завершил работу. Сообщение об этом опубликовано на его сайте.

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«Сервис завершил работу», — отмечается в уведомлении.

Ранее нынешний владелец мессенджера, компания VK, анонсировала закрытие сервиса с 26 июня, напоминает RT.

ICQ разработала компания Mirabilis в 1996 году, в 2000-е мессенджер был одним из самых популярных сервисов для общения в Рунете.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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