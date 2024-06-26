Мессенджер ICQ завершил работу
26 июня 202410:46
Мессенджер ICQ официально завершил работу. Сообщение об этом опубликовано на его сайте.
«Сервис завершил работу», — отмечается в уведомлении.
Ранее нынешний владелец мессенджера, компания VK, анонсировала закрытие сервиса с 26 июня, напоминает RT.
ICQ разработала компания Mirabilis в 1996 году, в 2000-е мессенджер был одним из самых популярных сервисов для общения в Рунете.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru