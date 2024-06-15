Мессенджер Slack начал предупреждать россиян о приостановке учетных записей
Корпоративный мессенджер Slack предупреждает пользователей в России о грядущей приостановке учетных записей в связи с новыми санкциями США в отношении РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо компании российским клиентам.
В Slack отмечают, что организация соблюдает «законы о санкциях и экспортном контроле», в том числе касающиеся предоставления программного обеспечения и услуг в РФ.
«Наши данные указывают на то, что ваша учетная запись базируется в России, преимущественно используется пользователями из России или иным образом связана с распространением в России... Мы вынуждены приостановить действие вашей учетной записи, и приостановим его через 30 дней», — говорится в письме мессенджера.
Как отметил исполнительный директор «МТС Линк» Павел Потехин, подобные уведомления получают в том числе организации, приобретавшие лицензию на использование Slack за границей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru