Меры поддержки рынка труда в РФ продлили до конца 2024 года
Кабинет министров России принял решение продлить до конца 2024 года некоторые уже действующие меры поддержки граждан, которые ищут работу. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Среди тех, кто может рассчитывать на помощь, значатся россияне, оказавшиеся под риском увольнения, переведённые на неполный рабочий день или отправленные в неоплачиваемый отпуск. Также меры поддержки рассчитаны на тех, кто имеет проблемы в поиске работы.
Помощь таким категориям предоставят центры занятости – в частности, во временном трудоустройстве, открытии собственного дела. Предусмотрена финансовая поддержка при официальной регистрации в статусе индивидуального предпринимателя, создаваемой организации или фермерского хозяйства. Также вышеперечисленным гражданам предоставят возможность пройти переобучение.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», за такими мерами поддержки следует обращаться в региональные службы занятости. Зарегистрированные в новых регионах, могут сделать это по месту фактического нахождения.
Данные меры поддержки начали действовать в 2022 году для снижения напряженности на рынке труда в условиях внешнего санкционного давления. Ими воспользовались за это время более 360 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru