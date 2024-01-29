Мэру Кисловодска не понравилась цитата Барышникова на стене школы
Мэр Кисловодска Евгений Моисеев пообещал убрать со стены новой хореографической школы цитату танцовщика и балетмейстера Михаила Барышникова.
«Сейчас разбираюсь, кто согласовал цитату человека, пусть и гениального, но бросившего свою родную страну и не поддерживающего её (…) Лицу, из-за которого весь сыр-бор, чтобы его слова цитировались у нас, нужно бы вместе с нами встать на защиту нашей родной страны. Поэтому уже дал команду и цитата будет заменена на слова одного их наших гениев, настоящего патриота родной земли»,- написал Моисеев в Telegram.
По словам главы Кисловодска, он получил много откликов на эту тему. Цитата Барышникова гласит: «Я не стараюсь танцевать лучше всех остальных. Я стараюсь танцевать лучше себя самого».
Ранее сообщалось, что из центра Харькова убрали барельеф поэта Александра Пушкина, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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