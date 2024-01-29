Мэру Кисловодска не понравилась цитата Барышникова на стене школы

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев пообещал убрать со стены новой хореографической школы цитату танцовщика и балетмейстера Михаила Барышникова.

«Сейчас разбираюсь, кто согласовал цитату человека, пусть и гениального, но бросившего свою родную страну и не поддерживающего её (…) Лицу, из-за которого весь сыр-бор, чтобы его слова цитировались у нас, нужно бы вместе с нами встать на защиту нашей родной страны. Поэтому уже дал команду и цитата будет заменена на слова одного их наших гениев, настоящего патриота родной земли»,- написал Моисеев в Telegram.