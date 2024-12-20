Мэром Туринска Свердловской области стал ветеран СВО

Главой Туринского городского округа Свердловской области стал ветеран спецоперации России на Украине Владимир Моисеев. Об этом сообщила пресс-служба администрации Туринска в соцсети «ВКонтакте».

Глава Самары Лапушкина ушла в отставку

Известно, что Моисеева избрали путем открытого голосования членов городской думы. Его кандидатуру одобрили 12 из 16 депутатов.

Моисеев ранее трудился в системе энергосбыта и был депутатом городской думы. В пресс-службе уточнили, что в зоне СВО он проходил службу по контракту.

Ранее глава Самары Елена Лапушкина досрочно ушла в отставку. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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