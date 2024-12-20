Мэром Туринска Свердловской области стал ветеран СВО
Главой Туринского городского округа Свердловской области стал ветеран спецоперации России на Украине Владимир Моисеев. Об этом сообщила пресс-служба администрации Туринска в соцсети «ВКонтакте».
Известно, что Моисеева избрали путем открытого голосования членов городской думы. Его кандидатуру одобрили 12 из 16 депутатов.
Моисеев ранее трудился в системе энергосбыта и был депутатом городской думы. В пресс-службе уточнили, что в зоне СВО он проходил службу по контракту.
Ранее глава Самары Елена Лапушкина досрочно ушла в отставку. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В мире родился первый ребенок по технологии созревания яйцеклетки вне тела
- Россия и прикаспийские страны продлят запрет на вылов осетровых
- Минобороны: За неделю в плен сдались 59 военнослужащих ВСУ
- ISU: Россияне смогут участвовать в квалификации на Олимпиаду в нейтральном статусе
- Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Новопустынку и Успеновку в ДНР
- Глава муниципалитета в Петербурге вышел убирать снег с огнеметом
- Депутат Рады Дмитрук выделил двух людей, мешающих миру на Украине
- Ефимов: Москвичи смогут переселяться по реновации в другие районы столицы
- Черногория экстрадирует в Россию обвиненного в мошенничестве Рубцова
- Назначенные Киевом власти призвали жителей Херсона к эвакуации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru