Мэром Туринска Свердловской области стал ветеран СВО

Известно, что Моисеева избрали путем открытого голосования членов городской думы. Его кандидатуру одобрили 12 из 16 депутатов.

Моисеев ранее трудился в системе энергосбыта и был депутатом городской думы. В пресс-службе уточнили, что в зоне СВО он проходил службу по контракту.

Ранее глава Самары Елена Лапушкина досрочно ушла в отставку. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

