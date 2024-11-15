Глава Самары Лапушкина ушла в отставку

Глава Самары Елена Лапушкина досрочно ушла в отставку. Об этом сообщает портал 63.ru.

Отставку мэра утвердила городская дума. Временно исполняющим обязанности главы Самары назначили первого заместителя мэра Ивана Носкова.

Как отметил спикер представительного органа местного самоуправления Алексей Дегтев, решение об отставке Лапушкиной приняли «с болью в сердце».

«Мы вместе прошли большой путь, было немало сделано. По многим социальным вопросам мы добились больших результатов. Огромное спасибо за проделанную работу», — подчеркнул чиновник.

По данным издания, в октябре Лапушкина ушла в отпуск, из которого не планировала возвращаться в кресло градоначальника. Позже стало известно, что мэр станет новым уполномоченным по правам человека в Самарской области.

Ранее свой пост покинул мэр Саранска Игорь Асабин, он занимал должность главы города с декабря 2021 года, напоминает 360.ru.

