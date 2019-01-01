Меркель вновь, вопреки протоколу, прослушала гимн сидя

Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду, вопреки протоколу, перед переговорами в Берлине прослушали национальные гимны сидя. Как отмечает РИА Новости, такие изменения регламента происходит уже во второй раз. Они связны с угрозой повторения приступа дрожи, который ранее канцлер Германии испытывала во время официальных мероприятий.

В этот раз перед красной дорожкой для Меркель и Санду установили небольшой подиум со стульями. После исполнения гимнов политики отправились на переговоры в Ведомство федерального канцлера.

Такая же ситуация произошла ранее, 11 июля. Тогда канцлер Германии и премьер-министр Дании Метте Фредериксен также прослушали национальные гимны сидя