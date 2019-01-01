Меркель вновь, вопреки протоколу, прослушала гимн сидя
Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду, вопреки протоколу, перед переговорами в Берлине прослушали национальные гимны сидя. Как отмечает РИА Новости, такие изменения регламента происходит уже во второй раз. Они связны с угрозой повторения приступа дрожи, который ранее канцлер Германии испытывала во время официальных мероприятий.
В этот раз перед красной дорожкой для Меркель и Санду установили небольшой подиум со стульями. После исполнения гимнов политики отправились на переговоры в Ведомство федерального канцлера.
Такая же ситуация произошла ранее, 11 июля. Тогда канцлер Германии и премьер-министр Дании Метте Фредериксен также прослушали национальные гимны сидя
Как напоминает РИА ФАН, за последнее время Ангела Меркель трижды испытывала приступы сильной дрожи. Первый произошёл 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, второй случился 27 июня в ходе приема у главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Также Меркель трясло и 10 июля во время приёма финского премьера Антти Ринне.
Между тем, сама Меркель, которой в предстоящую среду исполнится 65 лет, утверждает, что поводов для беспокойства нет и она чувствует себя хорошо.
К слову, парламент Германии должен выразить вотум недоверия канцлеру Ангеле Меркель в связи с её таинственным заболеванием. Об этом заявил депутат Берлинского регионального парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн. По словам политика, по закону Бундестаг имеет на это полное право. Как подчёркивает Линдеманн, у Германии сейчас много проблем, и решать их может только дееспособный канцлер, между тем, у фрау Меркель очевидны серьезные нелады со здоровьем.
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