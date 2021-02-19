Меркель назвала условие для победы над пандемией COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции будет побеждена, когда все население планеты будет вакцинировано. Такое мнение выразила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по итогам онлайн-саммита «Большой семерки».

Меркель отметила, что мутации вируса демонстрируют, что инфекция видоизменяется по мере распространения в больших масштабах.

«Это будет снижать эффективность вакцин. Поэтому необходимо это предотвращать, все должны участвовать, и мы должны очень быстро получить вакцины для COVAX», — цитирует канцлера РИА Новости.

Кроме того, говоря о поддержке ФРГ усилий по вакцинации в других странах, Меркель подчеркнула необходимость баланса между дипломатией и обязанностями властей вакцинировать жителей своего государства. Канцлер считает, что важно не использовать европейские вакцины «в дипломатических и геополитических целях».

«Должен быть хороший баланс, ни один прием на вакцинацию не должен оказаться под угрозой», — добавила Меркель.

