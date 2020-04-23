Меркель из-за COVID-19 пересела на микроавтобус

Канцлеру Германии Ангеле Меркель предоставили новый спецтранспорт – она пересела на минивэн. Предполагается, что такой выбор транспортного средства во время пандемии коронавируса обусловлен тем, что в микроавтобусе можно соблюсти необходимую дистанцию между водителем и пассажиром, отмечает РЕН ТВ.

Напомним, в марте Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после контакта с врачом, у которого, как выяснилось позже, был обнаружен коронавирус. Канцлер Германии вернулась к работе 3 апреля. Меркель подчеркнула, что ей было нелегко находиться в изоляции, она выразила поддержку всем, кто оказался в такой же ситуации.