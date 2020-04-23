Меркель из-за COVID-19 пересела на микроавтобус

Канцлеру Германии Ангеле Меркель предоставили новый спецтранспорт – она пересела на минивэн. Предполагается, что такой выбор транспортного средства во время пандемии коронавируса обусловлен тем, что в микроавтобусе можно соблюсти необходимую дистанцию между водителем и пассажиром, отмечает РЕН ТВ.

Напомним, в марте Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после контакта с врачом, у которого, как выяснилось позже, был обнаружен коронавирус. Канцлер Германии вернулась к работе 3 апреля. Меркель подчеркнула, что ей было нелегко находиться в изоляции, она выразила поддержку всем, кто оказался в такой же ситуации.

«Это нелегко»: Ангела Меркель рассказала о карантине из-за COVID-19

Ранее НСН писала, что Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным обсудила ситуацию с пандемией коронавируса, а также положение дел на Украине, в Сирии и Ливии. Собеседники, в частности, высоко оценили обмен удерживаемыми лицами, который состоялся на днях в Донбассе между Киевом и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.

Кроме того, Путин и Меркель затронули в беседе положение дел на рынке нефти. Что касается COVID-19, то они подчеркнули важность тесной координации усилий в борьбе с инфекцией при активном участии Всемирной организации здравоохранения.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ГерманияКоронавирусАнгела Меркель
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