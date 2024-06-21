Меркачева: СИЗО №1 в Ростове-на-Дону переполнен на 30%

«У нас есть переполненные СИЗО. На фоне того, что в колониях места освобождаются, СИЗО у нас по-прежнему переполнены… Не все изоляторы, а некоторые. В частности, серьезная проблема с переполненностью была в ростовском СИЗО. По моим данным, там было лишних более 300 человек, так говорят те правозащитники, члены ОНК Ростовской области, которые регулярно это СИЗО проверяли. Это очень серьезно, порядка 30% перелимит. Обычно сотрудники не успевают выводить их на прогулки, к адвокатам… Также не успевают следить за тем, что происходит в изоляторе», - сказала Меркачева.

Утром 16 июня в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону произошел захват заложников. Заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы. Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники были освобождены и не пострадали. При этом Telegram-канал «Baza» сообщил, что один из захвативших заложников выжил и находится в тяжелом состоянии в реанимации с ранением головы, передает «Радиоточка НСН».

