Меркачева: СИЗО №1 в Ростове-на-Дону переполнен на 30%
Из-за переполненности СИЗО сотрудники не успевают следить за тем, что происходит в изоляторе, отметила в эфире НСН член СПЧ Ева Меркачева.
Перелимит в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону составляет 30%, это очень серьезный показатель, заявила член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева в пресс-центре НСН.
«У нас есть переполненные СИЗО. На фоне того, что в колониях места освобождаются, СИЗО у нас по-прежнему переполнены… Не все изоляторы, а некоторые. В частности, серьезная проблема с переполненностью была в ростовском СИЗО. По моим данным, там было лишних более 300 человек, так говорят те правозащитники, члены ОНК Ростовской области, которые регулярно это СИЗО проверяли. Это очень серьезно, порядка 30% перелимит. Обычно сотрудники не успевают выводить их на прогулки, к адвокатам… Также не успевают следить за тем, что происходит в изоляторе», - сказала Меркачева.
Утром 16 июня в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону произошел захват заложников. Заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы. Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники были освобождены и не пострадали. При этом Telegram-канал «Baza» сообщил, что один из захвативших заложников выжил и находится в тяжелом состоянии в реанимации с ранением головы, передает «Радиоточка НСН».
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