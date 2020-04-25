Мэрия Москвы ответила на иск против режима самоизоляции

Власти Москвы заявили, что указы мэра столицы Сергея Собянина о режиме самоизоляции и системе цифровых пропусков не нарушают права граждан, а возлагают на них особые обязанности публично-правового характера. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, который мэрия направила в Московский городской суд в ответ на иск сторонников оппозиции. Истцы пытаются оспорить законность принятых указов.

Представители мэрии напомнили, что по ст. 10 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане обязаны не нарушать права других граждан на охрану здоровья. Принятые ограничительные меры направлены как раз на защиту других граждан с целью предотвратить массовое распространение коронавируса, говорится в документе.

Власти также заверили, что доступ третьих лиц в сведениям, требующимся для оформления цифровых пропусков, технологически исключен.

