Мэрия Франции получила штраф за дискриминацию мужчин
Министерство государственной службы Франции приняло решение оштрафовать мэрию Парижа на 90 тысяч евро из-за позитивной дискриминации. Эксперты министерства посчитали, что в 2018 году мэрия назначила на руководящие посты «слишком большое число женщин».
Глава французской столицы Анн Идальго заявила, что министерство госслужбы наказывает мэрию за то, что она стала «слишком феминистской». Она отметила, что в 2018 году на руководящие посты администрации города было назначено 11 женщин и пять мужчин. Мэр города назвала решение о штрафе «абсурдным, несправедливым, безответственным и опасным».
Согласно действующему законодательству Франции, распределение мужчин и женщин при назначении на должности должно соответствовать не более 60% и 40% в пользу мужчин.
Ранее во Франции была принята поправка в федеральное законодательство, которая предполагает отмену административной ответственности за диспропорцию среди руководителей, если организация сознательно устраивает на работу больше женщин.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 689 / сут.
Умерли
47 968+577 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+24 813 / сут.
- В соцсетях увеличилось число фейков о вакцинации в России
- Мэрия Франции получила штраф за дискриминацию мужчин
- Хватавшая ребенка за волосы медсестра приговорена к исправительным работам
- Twitter закроет сервис видеотрансляций Periscope в марте 2021 года
- Додон предложил отказаться от выплаты банкам 1 млрд евро из бюджета Молдавии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru