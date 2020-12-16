Мэрия Франции получила штраф за дискриминацию мужчин

Министерство государственной службы Франции приняло решение оштрафовать мэрию Парижа на 90 тысяч евро из-за позитивной дискриминации. Эксперты министерства посчитали, что в 2018 году мэрия назначила на руководящие посты «слишком большое число женщин».

Глава французской столицы Анн Идальго заявила, что министерство госслужбы наказывает мэрию за то, что она стала «слишком феминистской». Она отметила, что в 2018 году на руководящие посты администрации города было назначено 11 женщин и пять мужчин. Мэр города назвала решение о штрафе «абсурдным, несправедливым, безответственным и опасным».

Согласно действующему законодательству Франции, распределение мужчин и женщин при назначении на должности должно соответствовать не более 60% и 40% в пользу мужчин.