Мэра Томска Кляйна признали виновным в превышении полномочий

Мэр Томска Иван Кляйн признан виновным в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве, передает РИА Новости.

Мэра Томска Кляйна отпустили под домашний арест на полгода

Суд постановил, что Кляйн дважды злоупотребил должностными полномочиями и незаконно участвовал в предпринимательской деятельности. Обвинение запрашивало для экс-мэра 5 лет лишения свободы, о наказании для Кляйна будет объявлено позже.

Томского мэра арестовали в ноябре прошлого года. По данным следствия, в 2016-2017 годах он в интересах ОАО «Томское пиво», которое возглавлял до 2013 года, отклонил заявление собственника об изменении вида территориальной зоны земельного участка, смежного с участком «Томского пива», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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