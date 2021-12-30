Мэра Томска Кляйна признали виновным в превышении полномочий

Суд постановил, что Кляйн дважды злоупотребил должностными полномочиями и незаконно участвовал в предпринимательской деятельности. Обвинение запрашивало для экс-мэра 5 лет лишения свободы, о наказании для Кляйна будет объявлено позже.

Томского мэра арестовали в ноябре прошлого года. По данным следствия, в 2016-2017 годах он в интересах ОАО «Томское пиво», которое возглавлял до 2013 года, отклонил заявление собственника об изменении вида территориальной зоны земельного участка, смежного с участком «Томского пива», пишет RT.

