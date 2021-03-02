Мэра Томска Кляйна отпустили под домашний арест на полгода
Суд в Томске отпустил обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве мэра города Ивана Кляйна под домашний арест на шесть месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката чиновника Марину Вихлянцеву.
Как отметила защитник, решение было принято из-за невозможности провести судебное заседание без Кляйна, который находится в НИИ онкологии после перенесенной 25 февраля операции по удалению опухоли почки и надпочечника.
Мэра Томска обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. По данным следствия, с июня 2016 года по май 2017-го Кляйн в интересах компании «Томское пиво» отклонил заявление об изменении вида территориальной зоны участка, смежного с землей предприятия.
Также градоначальник поручил внести в геоинформационную систему недостоверные данные о санитарно-защитной зоне у объекта на территории «Томского пива». Ущерб составил не менее 11 млн рублей, отмечает МИР 24.
Кроме того, Кляйн незаконно без торгов предоставил своей дочери муниципальный земельный участок, а также через доверенное лицо управлял компанией «Томское пиво».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+10 565 / сут.
Умерли
86 896+441 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+14 966 / сут.
- Мэра Томска Кляйна отпустили под домашний арест на полгода
- Боррель заявил, что новые антироссийские санкции ЕС введены по его предложению
- Лукашенко высказался о «слиянии» России и Белоруссии
- Лукашенко предложил разместить в Белоруссии российские самолеты
- Новый мутировавший коронавирус обнаружили у новорожденного ребенка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru