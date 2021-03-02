Мэра Томска Кляйна отпустили под домашний арест на полгода

Как отметила защитник, решение было принято из-за невозможности провести судебное заседание без Кляйна, который находится в НИИ онкологии после перенесенной 25 февраля операции по удалению опухоли почки и надпочечника.

Мэра Томска обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. По данным следствия, с июня 2016 года по май 2017-го Кляйн в интересах компании «Томское пиво» отклонил заявление об изменении вида территориальной зоны участка, смежного с землей предприятия.

Также градоначальник поручил внести в геоинформационную систему недостоверные данные о санитарно-защитной зоне у объекта на территории «Томского пива». Ущерб составил не менее 11 млн рублей, отмечает МИР 24.

Кроме того, Кляйн незаконно без торгов предоставил своей дочери муниципальный земельный участок, а также через доверенное лицо управлял компанией «Томское пиво».

