СК передал дело мэра Томска Кляйна в прокуратуру
Дело обвиняемого в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве мэр Томска Ивана Кляйна передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, передает РИА Новости.
Он уже закончил знакомиться с материалами уголовного дела.
Иван Кляйн был задержан и арестован 14 ноября. Следствие считает, что мэр незаконно способствовал внесению в геоинформационную систему «ГеоКад» сведений о наличии у подконтрольного ему акционерного общества «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны. Это не позволило местному девелоперу возвести на соседнем участке жилые дома.
Позднее Федеральная служба безопасности открыла в отношении Кляйна второе уголовное дело о превышении полномочий. Его обвинили в незаконном предоставлении муниципальной земли своей дочери. Сам градоначальник виновным себя не признает. Суд временно отстранил его от должности на период следствия.
В свою очередь супруга мэра, гендиректор «Томского пива» Галина Кляйн проходит обвиняемой по дела о применении насилия к представителю власти. По версии следствия, она травмировала одного из силовиков в ходе обыска в квартире.
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