Мэр Якутска предложил отправлять бездомных в трудовые лагеря
Мэр Якутска Евгений Григорьев призвал создать трудовые лагеря для бездомных. Об этом градоначальник заявил на пресс-конференции во время национального праздника «Ысыах Туймаады -2023».
Как отметил Григорьев, люди без определенного места жительства — одно из последствий «алкоголизации населения» и безработицы среди тех граждан, которые могли бы трудиться.
«Вместо этого они занимаются пьянством, развращением людей и портят общественные места. Их надо привлекать к ответственности. Мне их не жаль. И здесь также надо работать над созданием медвытрезвителей в Якутске и возвращать трудовые лагеря», — заявил мэр.
Ранее стало известно, что Русская православная церковь запустит платформу с проектами помощи людям с различными заболеваниями, пожилым, бездомным, которые можно поддержать пожертвованиями, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru