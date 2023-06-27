Мэр Якутска предложил отправлять бездомных в трудовые лагеря

Как отметил Григорьев, люди без определенного места жительства — одно из последствий «алкоголизации населения» и безработицы среди тех граждан, которые могли бы трудиться.

«Вместо этого они занимаются пьянством, развращением людей и портят общественные места. Их надо привлекать к ответственности. Мне их не жаль. И здесь также надо работать над созданием медвытрезвителей в Якутске и возвращать трудовые лагеря», — заявил мэр.

Ранее стало известно, что Русская православная церковь запустит платформу с проектами помощи людям с различными заболеваниями, пожилым, бездомным, которые можно поддержать пожертвованиями, пишет RT.

