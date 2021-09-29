Мэр Саратова предложил ввести лимит на собак
В Саратове могут ввести ограничение на количество домашних животных, которых содержат жители города, сообщает РИА Новости.
С соответствующим предложением выступил мэр Саратова Михаил Исаев.
По его словам, эта мера в первую очередь должна коснуться собак.
Исаев считает, что их сокращение в частном секторе поможет решить проблему с бродячими животными.
Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о законопроекте, предполагающем запрет продажи животных в зоомагазинах и на птичьих рынках.
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