Мэр Саратова предложил ввести лимит на собак

В Саратове могут ввести ограничение на количество домашних животных, которых содержат жители города, сообщает РИА Новости.

С соответствующим предложением выступил мэр Саратова Михаил Исаев.

Звери-инвалиды. В Госдуме запретят зоомагазинам продавать животных

По его словам, эта мера в первую очередь должна коснуться собак.

Исаев считает, что их сокращение в частном секторе поможет решить проблему с бродячими животными.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о законопроекте, предполагающем запрет продажи животных в зоомагазинах и на птичьих рынках.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СаратовДомашние ЖивотныеСобаки
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