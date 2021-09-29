Мэр Саратова предложил ввести лимит на собак

По его словам, эта мера в первую очередь должна коснуться собак.

Исаев считает, что их сокращение в частном секторе поможет решить проблему с бродячими животными.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о законопроекте, предполагающем запрет продажи животных в зоомагазинах и на птичьих рынках.

