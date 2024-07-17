Мэр Саранска Игорь Асабин подал в отставку
Мэр Саранска Игорь Асабин досрочно ушел в отставку по собственному желанию, об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.
Асабин сделал такое заявление на 38-й сессии горсовета. На совещании 16 июля он подвергся резкой критике со стороны главы Мордовии Артема Здунова за многочисленные нерешенные проблемы города. Среди них были жалобы на бездомных собак, запах от очистных сооружений, плохой ремонт дорог, не спиленные сухие деревья, невыполненный ремонт образовательных учреждений.
Исполняющим обязанности главы Саранска стал директор департамента строительства Владимир Быков. За отставку мэра депутаты проголосовали единогласно.
Асабин проработал на посту мэра два с половиной года. Он был назначен на этот пост в декабре 2021 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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