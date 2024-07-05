Мэр Орска Козупица ушел в отставку

В материале уточняется, что Козупица сам выразил желание уйти в отставку. Об этом он попросил на рабочей встрече с главой региона. Прошение Козупицы было удовлетворено.

Как ожидается, Козупица направит заявление о досрочном сложении полномочий в Орский городской Совет депутатов, где его должны будут рассмотреть 10 июля. После этого депутаты назначат дату конкурса по отбору кандидатов на должность главы города Орска, добавили власти.

Весной 2024 года город Орск оказался практически полностью затоплен в результате масштабных паводков. Тогда мэр подвергся сильной критике от жителей города, которые выходили на протест к администрации и даже призывали Козупицу уйти в отставку. Также выяснилось, что у сына мэра Орска есть недвижимость в Дубае, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

