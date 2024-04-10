Уровень Урала в Орске упал до 899 сантиметров
Уровень реки Урал в Орске снизился до 899 сантиметров, 136 жилых домов освободились от воды. Об этом сообщил глава города Василий Козупица.
«Уровень Урала упал на 29 сантиметров и составил 899 сантиметров. Подтоплено 6793 жилых дома», — написал мэр в своем Telegram-канале.
По словам Козупицы, в городе были эвакуированы 2616 человек, включая 681 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 1376 человек, в числе которых 228 детей. К ликвидации подтоплений привлечены 1760 человек, свыше 300 единиц техники и 53 плавсредства.
Ранее в Орске зафиксировали прорыв дамбы, в городе ввели режим ЧС. По словам мэра Орска, причиной ЧП стал невероятно высокий паводок, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru