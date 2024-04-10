Уровень Урала в Орске упал до 899 сантиметров

«Уровень Урала упал на 29 сантиметров и составил 899 сантиметров. Подтоплено 6793 жилых дома», — написал мэр в своем Telegram-канале.

По словам Козупицы, в городе были эвакуированы 2616 человек, включая 681 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 1376 человек, в числе которых 228 детей. К ликвидации подтоплений привлечены 1760 человек, свыше 300 единиц техники и 53 плавсредства.

Ранее в Орске зафиксировали прорыв дамбы, в городе ввели режим ЧС. По словам мэра Орска, причиной ЧП стал невероятно высокий паводок, отмечает РЕН ТВ.

