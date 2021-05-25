Мэр Нижневартовска сообщил об отставке

Мэр Нижневартовска Василий Тихонов подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Чиновник пояснил, что в отношении него начата проверка «по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города».

По словам Тихонова, он не считает, что допустил какие-либо нарушения, однако «учитывая серьезность вопроса», принял решение досрочно прекратить полномочия.

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Мэр добавил, что уже согласовал свое решение с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Натальей Комаровой.

Новый глава Нижневартовска будет избран депутатами городской думы нового созыва в октябре-ноябре.

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ФОТО: Сайт администрации Нижневартовска
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