Мэр Нижневартовска сообщил об отставке
Мэр Нижневартовска Василий Тихонов подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Чиновник пояснил, что в отношении него начата проверка «по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города».
По словам Тихонова, он не считает, что допустил какие-либо нарушения, однако «учитывая серьезность вопроса», принял решение досрочно прекратить полномочия.
Мэр добавил, что уже согласовал свое решение с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Натальей Комаровой.
Новый глава Нижневартовска будет избран депутатами городской думы нового созыва в октябре-ноябре.
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