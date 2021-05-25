Замминистра сельского хозяйства Якутии подозревают в получении крупной взятки

По данным следствия, что в 2018 году чиновник, узнав об искусственном завышении объемов заготовки молока и получении завышенной субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативом, обязал директора кооператива ежегодно перечислять ему деньги за общее покровительство и оказание содействия при незаконном получении субсидий.

В результате замминистра с 2018 по 2021 годы получил от директора предприятия взятку в общей сумме более 1 миллиона 100 тысяч рублей, передает телеканал «360».



Кроме того, чиновник обеспечил незаконное предоставление предприятию повышенной субсидии. Предполагаемый ущерб Республике Саха от его действий составил свыше 40 миллионов рублей.

Сейчас Василий Афанасьев отстранен от должности, возбуждено уголовное дело, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

