Замминистра сельского хозяйства Якутии подозревают в получении крупной взятки
Замминистра сельского хозяйства Якутии Василия Афанасьева обвиняют в получении крупной взятки и злоупотреблении полномочиями. В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.
По данным следствия, что в 2018 году чиновник, узнав об искусственном завышении объемов заготовки молока и получении завышенной субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативом, обязал директора кооператива ежегодно перечислять ему деньги за общее покровительство и оказание содействия при незаконном получении субсидий.
В результате замминистра с 2018 по 2021 годы получил от директора предприятия взятку в общей сумме более 1 миллиона 100 тысяч рублей, передает телеканал «360».
Кроме того, чиновник обеспечил незаконное предоставление предприятию повышенной субсидии. Предполагаемый ущерб Республике Саха от его действий составил свыше 40 миллионов рублей.
Сейчас Василий Афанасьев отстранен от должности, возбуждено уголовное дело, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Замминистра сельского хозяйства Якутии подозревают в получении крупной взятки
- Мурашко рассказал, когда ситуация с COVID-19 в России изменится кардинально
- Байден поручил разработать ответ на инцидент с Ryanair
- В Ростове-на-Дону загорелся склад на площади 1000 кв. м
- Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 мая
- Володин оценил идею заменить трудовых мигрантов осужденными
- Air France приостанавливает полеты над Белоруссией
- В Госдуме предложили ввести льготы для опекунов
- Глава Коми заявил, что Путин – это он
- В Париже общественный транспорт сделают бесплатным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru