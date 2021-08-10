Мэр Мурманска Сысоев подал в отставку после публикаций о доходах экс-жены
Руководитель Мурманска и председатель Совета депутатов города Андрей Сысоев объявил о своей отставке с 23 августа. На эту дату назначено голосование в горсовете за нового главу города. При этом он останется депутатом городского парламента.
В своём обращении Сысоев напомнил, что руководил заполярным городом-героем на протяжении девяти лет, в 2019 году его единогласно избрали главой муниципального образования. Как пояснил мэр, он решил сосредоточиться на воплощении в жизнь важных для Мурманска арктических проектов.
По словам Сысоева, федеральные власти сейчас уделяет особое внимание развитию Арктики, и для этого необходимо привлечение сил и средств.
В мае в средствах массовой информации появились сообщения о том, что Сысоев якобы не представлял сведения о незадекларированном виде на жительство и недвижимости за границей бывшей жены, с которой развелся в 2016 году. По данным мурманских СМИ, речь идет о сокрытии доходов экс-супруги, которая еще будучи замужем за Сысоевым, получила вид на жительство в Латвии и имеет там недвижимость. Сам мэр заявил, что это провокация.
Тем не менее, губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил управлению по противодействию коррупции вместе с Минюстом и аппаратом правительства, а также правоохранительными органами представить предложения по мерам ответственности для главы города, а также проанализировать возможность его нахождения на данном посту.
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