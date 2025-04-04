Мэр Москвы утвердил увеличение премии имени Островского до 1 млн рублей
Размер премии мэра Москвы имени Николая Островского решено увеличить с нынешнего года почти в семь раз - до одного миллиона рублей. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Награда была учреждена в мае 2018 года. Лауреатами становятся люди с инвалидностью, те, кто им помогает, а также коллективы граждан с ограниченными возможностями за успехи в творчестве и других сферах жизни.
Премию имени Николая Островского уже получили более 70 человек. Так, в 2024 году в номинации «За выдающиеся достижения в изобразительном искусстве» награду присудили Ирине Измайловой —автору оригинальной техники рисования на птичьих перьях. В номинации «За популяризацию здорового образа жизни» награду получил паралимпиец Виталий Кочнев.
Число номинаций премии имени Островского с 2025 года увеличено до 10. Кроме того, введено положение, согласно которому, можно повторно стать участником конкурса на её соискание при соблюдении порядка выдвижения и отбора кандидатов. Продлили также срок приема заявок — теперь их можно подавать до 14 сентября.
Премия получила имя советский писатель, автора романа «Как закалялась сталь» Николая Островского, который к концу жизни был прикован к постели рассеянным склерозом.
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