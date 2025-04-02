В «Зарядье» в рамках шестой Московской Арт Премии раздадут 33 млн рублей

Фонд развития современного искусства при поддержке правительства Москвы в 2025 году в очередной раз вручит денежные премии авторам произведений, созданных с 1 января 2024 года по 30 июня 2025 года в пяти номинациях: «Изобразительное искусство», «Театр», «Кино», «Литература» и «Музыка», сообщил экспертный совет премии.

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В этом году призовой фонд составит 33 миллиона рублей. В каждой из номинаций будет первое, второе и третье место. Победитель получит три миллиона рублей, занявший второе место - два миллиона, за третье – один миллион рублей.

Подать заявку на получение премии могут сами авторы, так и их представители. Заявки в этом году принимаются до 30 июня. При этом, созданные произведения должны соответствовать одному из трёх критериев: «В Москве», «О Москве» и «Для Москвы».

Ранее в Москве объявили лауреатов «Премии Художественного театра» 2025 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Московская Арт Премия
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