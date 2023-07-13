Мэр Москвы Собянин назначил 9 и 10 сентября - Днями города в столице в этом году

День города в российской столице в этом году пройдет 9 и 10 сентября. Об этом говорится в распоряжении мэра Москвы Сергея Собянина. Документ размещен на его официальном сайте.

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«Объявить 9 и 10 сентября 2023 года днями празднования города Москвы», — говорится в документе.

Ответственной за выполнением распоряжения назначена вице-мэр столицы — Наталья Сергунина.

В прошлом году День города отмечался 10 и 11 сентября.

Ранее Собянин сообщил о текущих итогах благоустройства столичных дворов в этом году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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