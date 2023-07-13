Мэр Москвы Собянин назначил 9 и 10 сентября - Днями города в столице в этом году
13 июля 202320:35
День города в российской столице в этом году пройдет 9 и 10 сентября. Об этом говорится в распоряжении мэра Москвы Сергея Собянина. Документ размещен на его официальном сайте.
«Объявить 9 и 10 сентября 2023 года днями празднования города Москвы», — говорится в документе.
Ответственной за выполнением распоряжения назначена вице-мэр столицы — Наталья Сергунина.
В прошлом году День города отмечался 10 и 11 сентября.
Ранее Собянин сообщил о текущих итогах благоустройства столичных дворов в этом году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Картаполов: законопроект о повышении призывного возраста рассмотрят на следующей неделе
- Президент Финляндии допустил размещение военной базы США
- Захарова предупредила об эскалации из-за поставок Киеву ракет SCALP
- ФАС выдала предостережение совладельцу Внуково Ванцеву из-за заявлений о росте цен на билеты
- Кабмин освободил застройщиков от налога на сверхприбыль
- Мэр Москвы Собянин назначил 9 и 10 сентября - Днями города в столице в этом году
- В ЕС пообещали найти решение для продления зерновой сделки
- Байден исключил применение Россией ядерного оружия
- Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский взбесил бойцов ВСУ
- Навка оценила шансы Костомарова вернуться на лед
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru