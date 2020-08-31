Мэр Краснодара слёг с COVID-19
Мэр Краснодара Евгений Первышов заразился коронавирусм. Он сам сообщил в соцсетях, что его госпитализировали с COVID-19. Градоначальник отметил, что добросовестно соблюдал масочный режим и социальное дистанцирование, применял антисептические средства.
«Тем не менее где-то меня этот вирус подкараулил», — цитирует RT Первышова. Он настоятельно призвал всех беречь своё здоровье, соблюдать рекомендации медиков и Роспотребнадзора.
Ранее глава Тувы Шолбана Кара-оола также рассказал, что уже второй раз заболел COVID-19, после чего чиновника отправили на дополнительное обследование в Москву. Причём, по словам Кара-оола на этот раз он чувствует себя гораздо хуже.
Ранее сегодня стало известно, что на работу после излечения от коронавируса вышел полпред резидента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru