Мэр Краснодара на стихийном митинге предложил заковать себя в наручники

Мэр Краснодара Евгений Наумов прибыл на стихийный митинг из-за отключения электроэнергии и пообещал остаться на месте до разрешения ситуации. Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

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Недовольные отключением света жители перекрыли улицу Кирилла Россинского. Люди пожаловались на отсутствие света и воды в условиях 40-градусной жары.

Наумов пообещал оперативно восстановить подачу электричества. По его словам, для этого тянут новый кабель.

«Сядем с управляющими компаниями, будем вместе с вами. Хотите, привяжите меня наручниками к столбу», - сказал градоначальник.

Ранее стало известно, что временные отключения затронули около 40% энергосистемы Краснодара, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Несанкционированный МитингЭлектричествоКраснодар

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