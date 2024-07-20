Мэр Краснодара на стихийном митинге предложил заковать себя в наручники
Мэр Краснодара Евгений Наумов прибыл на стихийный митинг из-за отключения электроэнергии и пообещал остаться на месте до разрешения ситуации. Видео опубликовали местные Telegram-каналы.
Недовольные отключением света жители перекрыли улицу Кирилла Россинского. Люди пожаловались на отсутствие света и воды в условиях 40-градусной жары.
Наумов пообещал оперативно восстановить подачу электричества. По его словам, для этого тянут новый кабель.
«Сядем с управляющими компаниями, будем вместе с вами. Хотите, привяжите меня наручниками к столбу», - сказал градоначальник.
Ранее стало известно, что временные отключения затронули около 40% энергосистемы Краснодара, передает «Радиоточка НСН».
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